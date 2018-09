Rolls-Royce, oldtimer en golfkarretje van Jeroen Piqueur verkocht voor 278.000 euro kg

06 september 2018

22u10

Bron: Belga 3 De openbare verkoop van de Rolls-Royce, Aston Martin oldtimer en het golfkarretje van voormalig Optima-baas Jeroen Piqueur is vandaag afgesloten met een gezamenlijke biedprijs van iets meer dan 278.000 euro. Dat meldt de veilingsite Jorisco, die in opdracht van gerechtsdeurwaarders werkte. Het hoogste bod voor de Aston Martin DB2 uit 1957 bedraagt 216.000 euro.

Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. Jeroen Piqueur is in het strafonderzoek rond de ondergang van de bank in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.



Grote delen van zijn vermogen werden eerder in beslag genomen en verkocht om zijn schulden af te lossen, zoals zijn vastgoed en zijn luxejacht Rubeccan.

Aston Martin vanaf 80.000 euro

De openbare verkoop van de luxewagens levert donderdag hoge bedragen op. Het hoogste bod voor de Aston Martin DB2 uit 1957 bedraagt 216.000 euro, terwijl het openingsbod 80.000 euro bedroeg. De Rolls-Royce Phantom haalde 57.750 euro en het elektrische golfkarretje met logo van het gestrande tennistornooi Optima Open was goed voor 4.800 euro.

De veiling is nu afgelopen, maar de verkoop van de wagens is pas geregeld na de definitieve toewijzing en betaling.