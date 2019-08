Rollercoaster Tiki Waka in Walibi geëvacueerd na technisch incident ADN

22 augustus 2019

15u48

Bron: Belga 2 De rollercoaster ‘Tiki Waka’ in Walibi is vandaag geëvacueerd omwille van een technische storing. Het pretpark in Waver bevestigt de informatie van RTL Info.

Tiki-Waka is momenteel gesloten wegens een technische storing. Onze teams zijn overgegaan tot de evacuatie van de attractie. De veiligheid van onze bezoekers is te allen tijde gegarandeerd geweest. pic.twitter.com/JH9vuLRUOz Walibi Belgium(@ WalibiBelgium) link

Tiki Waka is een rollercoaster met wagentjes voor vier personen in de nieuwe zone 'Exotic World' in Walibi.

Na een technische storing moesten de bezoekers worden geëvacueerd, maar dat verliep zonder gewonden en zonder interventie van de hulpdiensten. Intussen heeft het park op Twitter laten weten dat de problemen zijn opgelost en dat de attractie opnieuw open is.



Tiki Waka werd pas vorig jaar in gebruik genomen en maakt deel uit van de eerste fase van een investeringsplan van 100 miljoen. Tegen 2023 moet het volledige pretpark zijn opgefrist.

De Tiki-Waka is weer geopend. De technische storing is opgelost. pic.twitter.com/uDmRxIoZQ0 Walibi Belgium(@ WalibiBelgium) link