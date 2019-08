Exclusief voor abonnees

Roland Duchâtelet kiest net als steeds meer landgenoten voor staycation: “Genoeg van wachtrijen op luchthaven”

Bieke Cornillie

09 augustus 2019

17u29

“Urenlange files in een verzengende hitte of als een koe richting slachthuis staan aanschuiven op de luchthaven? Neen, daar word ik niet gelukkig van. Ik blijf thuis, op vakantie in België.” Roland Duchâtelet (71) kiest net als steeds meer landgenoten resoluut voor staycation, ofwel vakantie in eigen land.