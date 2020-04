Roken in de auto weldra verboden met kinderen jonger dan 18 jaar aan boord ADN

16 april 2020

20u07

Bron: Belga 0 Roken in de auto wordt binnenkort verboden in de auto met kinderen jonger dan achttien jaar aan boord. De plenaire Kamer heeft daarover donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd.

Momenteel geldt een leeftijd van zestien jaar, maar omdat het sinds kort verboden is tabak te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar, vonden de initiatiefnemers het logisch om beide leeftijdsgrenzen met elkaar in lijn te brengen.



Volgens het geamendeerde wetsvoorstel van sp.a en cdH riskeren overtreders celstraffen van acht dagen tot drie maanden en boetes die kunnen oplopen van 26 tot 1.000 euro. In geval van recidive kunnen die straffen verdubbelen.



