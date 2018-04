Roken in auto met kinderen? Celstraf of boete van 100 tot 250.000 euro

28 april 2018

05u44

Bron: Belga

6

Wie binnenkort rookt in de wagen in het bijzijn van minderjarigen, ­riskeert een straf: ofwel een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of een boete van 100 tot 250.000 euro, ofwel een administratieve straf (boete). Ook elektronische sigaretten vallen onder het verbod. Dat staat in een voor­ontwerp van decreet van Vlaams minister van Leef­milieu Joke Schauvliege (CD&V) dat De Standaard kon inkijken.