Rogiertunnel versperd door te hoge vrachtwagen AW

29 augustus 2019

16u03

Bron: Belga 0 De Brusselse Rogiertunnel is momenteel versperd in de richting van Madou door een bovenmaats voertuig. Dat melden Mobiel Brussel en de Brusselse politie.

Het gaat om een vrachtwagen die de tunnel probeerde in te rijden maar de vrachtwagenchauffeur had daarbij niet opgemerkt dat zijn voertuig te hoog was. De politie is ter plaatse en begeleidt de vrachtwagenchauffeur terwijl die probeert achterwaarts uit de tunnel te geraken. De inrit van de tunnel is afgesloten voor het verkeer.

Een bovenmaats voertuig rijdt achteruit in de inrit van de Rogier tunnel. Inrit afgesloten voor het verkeer. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link