Rogiertunnel tot 16 juni elke nacht dicht voor werken SVM

03 maart 2019

16u19

Bron: Belga 0 Vanaf 22 uur vanavond gaat de Brusselse Rogiertunnel 's nachts dicht voor werkzaamheden. Tot 16 juni zal de tunnel 's nachts gesloten zijn. Tegen eind september moet een reeks noodzakelijke reparaties volledig afgerond zijn. In 2023 volgt normaal een grondige renovatie.

Tot 16 juni kunnen bestuurders tussen 22 uur en 6 uur langs beide richtingen niet door. In de zomermaanden zal het verkeer overdag en 's nachts in beide richtingen door één tunnelkoker moeten. Vanaf 1 september wordt de tunnel 's nachts weer gesloten. Dan kan je tot 30 september tussen 22 uur en 6 uur in beide richtingen niet door.

De voorbije weken werd de tunnel al enkele keren gesloten door problemen met de ventilatie tijdens werken aan kabels en bedieningsborden. Om dit verder zo veel mogelijk te voorkomen, zal drie weken lang 24/7 een technicus aanwezig zijn in de tunnel. Die moet binnen het kwartier eventuele problemen kunnen oplossen. Pas als dit niet lukt, zal de tunnel afgesloten worden.

De werkzaamheden tot eind september omhelzen onder meer een nieuwe middenwand en nieuwe zijpanelen.