Rogiertunnel tijdlang versperd door te hoge vrachtwagen: lange files op Brusselse kleine ring

AW TTR

29 augustus 2019

16u03

Bron: Belga

0

De Brusselse Rogiertunnel en Kruidtuintunnel zijn allebei opnieuw opengesteld voor het verkeer, weliswaar enkel in de richting Basiliek. Dat meldt Mobiris. Beide tunnels waren in beide richtingen versperd nadat een vrachtwagen die te hoog was, geprobeerd had de Rogiertunnel binnen te rijden. Door het incident staan er lange files op de Brusselse kleine ring.