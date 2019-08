Rogier- en Kruidtuintunnel in Brussel gesloten door stroomonderbreking: heel wat verkeershinder

28 augustus 2019

In Brussel zijn de Rogier- en Kruidtuintunnel sinds 16.50 uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dat meldt Brussel Mobiliteit. Oorzaak van de sluiting is een korte stroompanne.