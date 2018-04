Roeselare een van de meest inspirerende winkelsteden ter wereld volgens Brits rapport Lore Michiels

25 april 2018

11u52

Bron: VTM NIEUWS, Het Nieuwsblad 21 Roeselare staat als enige Belgische stad op de lijst met meest inspirerende winkelsteden ter wereld. Dat schrijft het Nieuwsblad. In het Britse rapport wordt als “modelstad” genoemd naast andere internationale steden zoals het Britse York en Stockton on Tees.

Enkele Britse academici en retailexperten lieten vorig jaar al hun oog vallen op Roeselare als winkelstad. Ze keken toen heel bewust niet naar grote wereldsteden als Londen of New York, maar naar de doorsnee centrumsteden.

“Hoe moeilijk het soms ook is, ze creëren in Roeselare nieuwe levendige stadspleinen, lassen er shop-and-go-parkings in, implementeren nieuwe technologieën en zorgen voor een hypermoderne bibliotheek als ontmoetingsplek”, zegt retailgoeroe Bill Grimsey, die de stad al enkele keren bezocht.

Leegstand

Maar het rapport merkt ook enkele werkpunten op. Onder meer de strijd tegen leegstand blijft moeilijk. Toch slaagt Roeselare erin om de situatie min of meer onder controle te houden door het probleem op bijna alle fronten tegelijk aan te pakken.

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is heel tevreden met de erkenning die de stad krijgt. “We willen vooral ook de West-Vlaamse nuchterheid laten zegevieren. Ook bij ons moesten er de voorbije jaren spijtig genoeg winkels sluiten. Maar gelukkig kwamen er ook weer bij. Mobiliteit, ruimtelijke ordening en events, het is allemaal van belang als je een goed winkelbeleid wil voeren. En precies die aanpak inspireert heel wat experten”, zegt de burgemeester in de krant.