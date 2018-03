Roep om gekwalificeerd personeel in Vlaamse horeca klinkt luider dan ooit kv

12 maart 2018

21u20

Bron: Belga 4 De roep om gekwalificeerd horecapersoneel klinkt luider dan ooit en als er niets gebeurt, komen de Vlaamse eetcultuur en gastvrije traditie in het gedrang. Om de horeca op de kaart houden, is er actie nodig op verschillende fronten, en in het bijzonder in het onderwijs. Dat zegt Horeca Vorming Vlaanderen vanavond.

"De horecasector staat op een interessant kruispunt", zegt Pieter Tratsaert, directeur van Horeca Vorming. "De weerslag van de aanslagen is verwerkt, de witte kassa is een feit, na enkele moeilijke jaren trekt de economie weer aan en de werkgelegenheid in de sector blijft toenemen."

Kok, kelner, barman, maître... ze staan allemaal op de lijst van knelpuntberoepen. Pieter Tratsaert, directeur Horeca Vorming

Bij deze positieve signalen klinkt ook een alarmbel. "Geschikt en voldoende personeel vinden én houden, wordt alsmaar moeilijker. Kok, kelner, barman, maître... ze staan allemaal op de lijst van knelpuntberoepen", legt Tratsaert uit.

Horeca Vorming wil deze problematiek gericht aanpakken via complementaire initiatieven en in overleg met de partners. De sectororganisatie zet onder meer in op het toeleiden van werkzoekenden via professionele opleidingen en coaching, op het professionaliseren van het personeelsbeleid in de horeca, het aanbieden van opleidingsmogelijkheden voor wie in de sector werkt.

De inschrijvingen aan onze Vlaamse hotelscholen zijn sinds 2011 met 20 procent gedaald. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het negatief imago rond de horeca. Pieter Tratsaert

Ook de samenwerking met het horecaonderwijs is een belangrijk aspect. "Daar wordt de toekomstige generatie geprikkeld voor en voorbereid op de job. Maar de inschrijvingen aan onze Vlaamse hotelscholen zijn sinds 2011 met 20 procent gedaald. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het negatief imago rond (werken in) de horeca. Het gaat te vaak over lage lonen en harde uren in de sector, maar we horen zelden dat het sociale beroepen zijn, dichtbij huis en met een grote werkzekerheid."

De Vlaamse hotelscholen en Horeca Vorming hebben vandaag een eerste stap voorwaarts gezet met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. "Het biedt een kader om de uitdagingen waar horeca en onderwijs voor staan, doelgericht aan te pakken."