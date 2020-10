Exclusief voor abonnees

Roep om bijkomende maatregelen klinkt steeds luider: “In laatste fase voor lockdown”

Marc Coppens

12 oktober 2020

05u00

We zijn wereldtop en dat is slecht nieuws. Behalve in Tsjechië zijn er nergens anders ter wereld meer nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. "We zitten in de laatste fase voor een lockdown", zegt biostatisticus Geert Molenberghs. En hij is lang niet de enige expert die dat vreest.