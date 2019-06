Roemenen kopen op het vliegtuig dure spullen zonder te betalen en lichten Brussels Airlines voor 30.000 euro op ADN

12 juni 2019

15u48

Bron: Belga 2 Vier Roemeense mannen die luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines voor 30.000 euro hebben opgelicht, zijn vandaag in Brussel veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen maanden tot twee jaar. De vier hadden een systeem bedacht waardoor ze aan boord aankopen konden doen zonder ervoor te moeten betalen.

De vier mannen waren erachter gekomen dat de aankopen die ze aan boord van een vliegtuig deden met hun bankkaart, pas geregistreerd werden eenmaal het vliegtuig geland was. Het betalingstoestel dat aan boord hun betaling registreerde, stond immers in 'vliegtuigmodus' en was op geen enkele manier verbonden met enige bankterminal of -computersysteem. Het bedrag dat ze zogezegd uitgaven, zou dus pas na de vlucht van de rekening gaan.

Maar als er geen geld op die rekening stond, konden ze eigenlijk gratis kopen. De vier gingen dan ook aan boord met lege bankkaarten en kochten vervolgens parfums en andere dure spullen, zonder er ooit voor te betalen. Die spullen werden vervolgens in Roemenië aan de man gebracht.

Doordat de vier bovendien steevast de goedkoopste vluchten boekten, konden ze tot 200 euro winst boeken per vlucht. Op die manier slaagden ze erin Brussels Airlines 29.981 euro lichter te maken.