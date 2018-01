Roemeense vrachtwagenchauffeur vecht voor zijn leven nadat gasfles in cabine ontploft Jürgen Eeckhout

00u55

Bron: eigen berichtgeving 301 Jürgen Eeckhout De cabine van de vrachtwagen raakte door de ontploffing zwaar beschadigd. Een Roemeense trucker verkeert in levensgevaar nadat een gasfles is ontploft in zijn cabine op het parkeerterrein van Nazareth langs de E17 richting Antwerpen.

De gasfles, die gebruikt werd om te koken, was aan het lekken. De ontploffing moet heel zwaar geweest zijn, want een stuk van het plafond van de stuurhut is eruit gevlogen en de voorruit is verbrijzeld.

Het slachtoffer vecht voor zijn leven in het UZ in Gent en heeft zware brandwonden. De brandweerpost van Deinze kwam ter plaatse. De lekkende gasfles is nadien gecontroleerd geleegd.

Jürgen Eeckhout De ontplofte gasfles werd later gecontroleerd geleegd.