Roemeense nepagenten opgepakt die toeristen beroofden in Brugge Siebe De Voogt

07 september 2018

13u59

Drie Roemenen zitten in de cel voor het beroven van toeristen in Brugge. De dieven gaven zich valselijk uit voor agenten en troggelden hun slachtoffers soms meer dan 3.000 dollar af.

De Brugse politie kreeg de afgelopen maanden verschillende klachten binnen van toeristen die beroofd werden door agenten. Snel was duidelijk dat het niet om echte politiemensen ging, maar om buitenlanders die op sluwe wijze hun slachtoffers geld afhandig maakten.

Gisteren leidde het onderzoek tot de arrestatie van drie Roemeense verdachten. Zij zouden intussen al bekentenissen afgelegd hebben. Een van de mannen verklaarde hoe hij zich uitgaf voor Italiaan. Hij stapte op een groepje toeristen af en vroeg hen briefjes in te wisselen voor klein geld. Na de wissel stapten zijn twee kompanen op het groepje af. Zij maakten de slachtoffers wijs dat het om een oplichter ging die hen vals geld gegeven had, waarna ze de briefjes in beslag namen. Op die manier zouden ze van een zevental toeristen enkele duizenden euro’s gestolen hebben. Een Amerikaan verloor volgens zijn verklaringen zelfs 3.300 dollar.

De drie Roemenen worden deze namiddag voor de Brugse onderzoeksrechter geleid. Het parket vraag hun aanhouding.