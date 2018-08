Roemeense knuffeldieven maken zes dure horloges buit ter waarde van minstens 10.000 euro per stuk bvb

06 augustus 2018

13u46

Bron: Belga 1 Een Roemeens echtpaar heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een reeks knuffeldiefstallen. Ana-Maria (23) en Nicolae S. (26) maakten daarbij zes polshorloges van ruim 10.000 euro buit. Het openbaar ministerie vorderde een strenge effectieve gevangenisstraf.

De verdachten sloegen hun slag op verschillende dagen in april en mei. Ana-Maria S. begon een praatje met nietsvermoedende mannen en knuffelde de slachtoffers uitvoerig. Op die manier ontfutselden ze zes dure uurwerken, meestal van het merk Rolex. Het goedkoopste horloge had een waarde van 11.700 euro. De Roemenen worden ook vervolgd voor een poging tot diefstal en voor heling. Vier knuffeldiefstallen speelden zich af in Knokke, maar ook in Antwerpen, Brussel en Blankenberge sloeg het koppel toe.

De advocaat van de beklaagden benadrukte dat zijn cliënten goed hebben meegewerkt met het onderzoek. Ze zouden ook heel bewust hun werkwijze en slachtoffers bepaald hebben. "Ze hadden geen wapens bij en gebruikten geen of zo min mogelijk geweld", aldus meester Ergün Top. De verdediging drong aan op een milde bestraffing. "De eerste keer in de gevangenis heeft een grote indruk gemaakt. Het is de hel geweest tijdens de staking. Dit willen ze nooit meer meemaken."

De rechter doet uitspraak op 13 augustus.