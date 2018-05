Roemeense inbrekers 's middags geklist op E17 mvdb

11 mei 2018

17u52

Eén minderjarige en vier meerderjarige mannen met de Roemeense nationaliteit zijn gistermiddag opgepakt na een woninginbraak in Lokeren. Z e werden geklist na een interceptie op de E17 in Beervelde (Destelbergen).

"Een getuige had kort na de middag opgemerkt dat in de straat een wagen met Franse nummerplaat stond geparkeerd met twee personen aan boord, en met draaiende motor. Op een bepaald moment kwamen drie personen van de oprit van een woning in de Bakkerstraat gelopen met goederen in hun handen. Ze stapten in de wagen die daarop onmiddellijk vertrok. De getuige verwittigde de politie die de wagen kon intercepteren op de E17 richting Gent ter hoogte van de oprit Beervelde", meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Gsm's, laptops en gps-toestellen

In het voertuig van de verdachten werd een groot deel van de buit aangetroffen, maar ook andere goederen die mogelijk van andere diefstallen afkomstig zijn, zoals gsm's, gps-toestellen en laptops.

De vijf verdachten werden opgepakt. Het gaat om vier meerderjarige mannen en één minderjarige. "De meerderjarigen, mannen van respectievelijk 18, 21, 23 en 35 jaar, allen met de Roemeense nationaliteit en zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om hen alle vier aan te gehouden. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde en werd op bevel van de jeugdrechter overgebracht naar een gesloten jeugdinstelling", zegt het parket.