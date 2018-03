Roemeense hoofdverdachte van moord op Sofie Muylle blijft langer in de cel Siebe De Voogt

20 maart 2018

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Roemeense hoofdverdachte van de moord op Sofie Muylle blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Een college van tien deskundigen - waaronder professoren uit Brussel, Antwerpen en Leuven - is volop bezig met bijkomend onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer. De advocaten van Alexandru C. hadden daar enkele maanden geleden om gevraagd.

Volgens hen staat het immers niet vast dat Muylle effectief werd vermoord. Gisteren werd duidelijk dat het Brugse parket intussen een bijkomende vordering opmaakte tegen de Roemeen voor foltering, aanranding en verkrachting met de dood tot gevolg en verkrachting met foltering. "Maar daar geven we geen commentaar op", zegt meester Chantal Van Den Bosch. "Het is de versie van het parket. Wij respecteren het geheim van het onderzoek."

De bijkomende kwalificaties zijn belangrijk mocht er ooit een vrijspraak vallen voor moord op een eventueel proces. In dat geval kan C. nog gestraft worden voor een van de andere tenlasteleggingen. Op foltering, aanranding of verkrachting met de dood tot gevolg staat 20 tot 30 jaar opsluiting. Voor verkrachting met foltering is dat 15 tot 20 jaar.