Roemeense dieven lieten stervend bendelid achter bij mislukte ramkraak kv

18 februari 2020

22u05

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Leuven stond vandaag een zevenkoppige Roemeense dievenbende terecht voor een hele reeks inbraken in warenhuizen en tankstations op diverse locaties in ons land. Tijdens een mislukte ramkraak in Oud-Heverlee lieten ze een stervend bendelid aan zijn lot over. Hij kwam terecht onder een ingestorte muur na een kraak met een vrachtwagen.

Het onderzoek naar de bende begon op 6 februari 2018. Die nacht wilden enkele leden om 2.55 uur met een vrachtwagen een ramkraak plegen op een filiaal van warenhuis Aldi in de Blandenstraat in Haasrode, een deelgemeente van Oud-Heverlee. Bij het rammen van het gebouw stortte een muur in. Die kwam terecht op een van de daders, die ter plaatse om het leven kwam. "Zijn kompanen lieten hem gewoon liggen en namen de vlucht", zei de procureur.

De politie, opgeroepen naar aanleiding van een inbraakalarm, hield een verdacht voertuig tegen. Maar de inzittenden konden ontkomen. Al snel bleek dat de vrachtwagen in de buurt gestolen was. De winkel van Aldi was zo zwaar beschadigd dat de herstellingswerken acht dagen in beslag namen.



De speurders vonden in Haasrode een gsm en kwamen de bende op het spoor door telefonieonderzoek. "Vanuit het Verenigd Koninkrijk beraamden twee leden diefstallen in België en mogelijk ook Nederland. Ze vonden een slaapplaats in Rotterdam en gingen meteen op pad. In ons land sloegen ze in januari en februari 2018 toe op filialen van de warenhuizen Aldi en Eldi en tankstations van Shell. Dat gebeurde onder meer in Dilbeek, Borgworm en Stabroek. Vaak verschaften ze zich toegang via het dak. Dat was hun specialiteit", stelde de procureur.

Bendevorming en onopzettelijke doding

Vier beklaagden waren op hun proces aanwezig. Drie van hen verschenen aangehouden op de zitting. Een vijfde bendelid was vertegenwoordigd door zijn advocaat. Twee verdachten zijn voortvluchtig. Allen werden gedagvaard voor diefstal en bendevorming, maar ook voor onopzettelijke doding naar aanleiding van het overlijden in Haasrode. "Dat siert jullie allerminst", zei de procureur tegen de aanwezige bendeleden.

Volgens het openbaar ministerie vervulde Ion-Dumitru D. uit Merksem een leidende rol. "Hij vertoonde een laakbare houding bij het dodelijke incident en viel compleet door de mand bij een test met de leugendetector. Ik vorder vijf jaar cel", stelde de procureur. Oprita-Marian P. was uitvoerder van diverse diefstallen en bestuurde de vrachtwagen in Haasrode. Voor hem vroeg de procureur veertig maanden cel. Voor George G. en Laurentiu G. was de vordering vier jaar cel. Gabriel M. en Virgil B., die beiden een zwaar gerechtelijk verleden hebben door diefstallen in diverse Europese landen, riskeren beiden achttien maanden cel. Voor Constantin P. is dat zes maanden cel.

De raadsman van Ion-Dumitru D. wees tot verbazing van de rechters de betrokkenheid van zijn cliënt af en vroeg de vrijspraak. De rechtbank velt het vonnis op 17 maart.