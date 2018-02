Roemeense arbeider komt om bij ongeval met kraan in Aartselaar TV HA

06 februari 2018

09u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 In Aartselaar is vanochtend een man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de lokale politie van de zone Hekla.

Volgens de eerste gegevens was de kraan omgevallen bij de afbraak van een woning. Het slachtoffer dat overleden is, was een arbeider die naast het werktuig liep. Het slachtoffer is een man met de Roemeense nationaliteit, die in Loenhout verblijft. Meer details over het ongeluk zijn nog niet bekend.