Roemeen overleden na mislukte ramkraak met vrachtwagen ADPW

06 februari 2018

09u01 0

In Haasrode (Oud-Heverlee) is een ramkraak gepleegd op een Aldi-filiaal met een vrachtwagen. Daarbij is een van de vermoedelijke daders, een Roemeen, omgekomen. Toen hij door het gat in de muur de winkel wilde binnenglippen, stortte de muur in en werd hij bedolven.

Op dit moment is politie en het gerechtelijk labo aanwezig op de parking van de Aldi in de Blankenstraat in Haasrode. De brandweer werd opgeroepen nadat er een Roemeen tegen een muur reed en onder het puin lag.

De winkel blijft voorlopig gesloten omdat het niet duidelijk is of de muur verder zou kunnen instorten. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak.