Roemeen overleden na mislukte ramkraak met vrachtwagen op Aldi-filiaal ADPW

06 februari 2018

09u01

Bron: Eigen berichtgeving - VRT 11 In Haasrode (Oud-Heverlee) is een ramkraak gepleegd op een Aldi-filiaal met een vrachtwagen. Daarbij is een van de vermoedelijke daders, een Roemeen, omgekomen. Toen hij door het gat in de muur de winkel wilde binnenglippen, stortte de muur in en werd hij bedolven.

Op dit moment is politie en het gerechtelijk labo aanwezig op de parking van de Aldi in de Blankenstraat in Haasrode. De brandweer werd opgeroepen nadat er een Roemeen tegen een muur reed en onder het puin lag.

De warenhuisketen benadrukt dat het personeel op geen enkel moment in gevaar was. De schade aan het gebouw is dermate groot dat het betrokken filiaal vandaag gesloten blijft.

Volgens het parket van Leuven is de gebruikte vrachtwagen mogelijk gestolen. De VRT meldt dat de politie in de buurt van de supermarkt een verdacht voertuig opmerkte. De inzittenden weigerden te stoppen en zijn weggevlucht. Een actie met speurhonden heeft nog niets opgeleverd. Het is niet duidelijk of de inzittenden iets te maken hebben met de mislukte ramkraak.