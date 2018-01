Roekeloze bestuurder gevat na achtervolging door Heusden-Zolder Toon Royackers

28 januari 2018

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 1 De politie heeft gisteren een roekeloze bestuurder gevat na een achtervolging dwars door Heusden-Zolder. Die eindigde met een kleine aanrijding in de woonwijk Lindeman.

Een patrouille had 's middags het verdachte voertuig aanvankelijk opgemerkt, en wilde daarop overgaan tot een controle. De nummerplaat van de auto bleek immers niet correct ingeschreven. Maar de bestuurder gaf geef gehoor aan het stopsignaal, gaf plankgas en scheurde weg door Heusden-Zolder. Meteen werd alarm geslagen. Er kwam ook versterking uit de omliggende politiezones ter plaatse. Tijdens de achtervolging knalde de onhandige en roekeloze bestuurder midden in de woonwijk Lindeman tegen een verkeersbord. Vervolgens konden de aankomende patrouilles de man gemakkelijk insluiten. Hij werd uit zijn auto getrokken en in de boeien geslagen. In zijn wagen troffen inspecteurs een gebruikershoeveelheid drugs aan. De politie nam de bestuurder mee voor verhoor.

