Rode zones niet langer verboden, maar 'strikt afgeraden': tweedeverblijvers hebben koffers al gepakt

Sven Ponsaerts

23 september 2020

05u00

Vanaf vrijdag is het niet langer verboden, maar enkel nog 'strikt afgeraden' om naar rode zones in het buitenland te trekken. Bij veel fanatieke vakantiegangers en tweedeverblijvers met een eigen stulpje in Spanje staat de bagage al klaar. De test en quarantaine achteraf nemen ze er met de glimlach bij. Ook een verhuurder van vakantiehuizen in Frankrijk haalt opgelucht adem.