Rode Neuzen Scholen maken kans op een optreden van K3 op de speelplaats

05 juni 2019

De vierde editie van Rode Neuzen Dag gaat door op 29 november 2019 en zet in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Het initiatief wil dit jaar van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Acteur en politieagent Andy Peelman trok deze week naar GO! Basisschool De Zonnebloem in Wolvertem met een belangrijke aankondiging.