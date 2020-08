Rode Neuzen Dag zoekt verhalen van jongeren: laat van je horen NLA

21 augustus 2020

10u56 2 De actie Rode Neuzen Dag, die het sociale, mentale en fysieke welzijn van jongeren wil versterken, is op zoek naar straffe getuigenissen die jongeren een hart onder de riem steken. Via het formulier op hun website kun je van je laten horen.

Voor de campagne van 2020 zoekt Rode Neuzen Dag naar verhalen over ingrijpende momenten in je leven die een diepe indruk hebben nagelaten. Misschien heeft dat moment jou als persoon veranderd of heeft het je een andere kijk op het leven gegeven. Voor andere jongeren kunnen zulke verhalen inspirerend zijn en hen een uitzicht geven op een situatie die soms uitzichtloos lijkt.

Via het formulier op de website van de actie kun je je verhaal neerschrijven. Rode Neuzen Dag behandelt alles vertrouwelijk en enkel met jouw toestemming.

Rode Neuzen Dag werd in 2015 in Vlaanderen opgericht om psychische problemen onder jongeren bespreekbaar te maken. In 2020 zijn ze aan hun zesde campagne toe. Je kunt het goede doel ook steunen door zelf acties op te zetten en geld in te zamelen voor het fonds.