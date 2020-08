Rode Neuzen Dag zoekt jouw verhaal! Redactie

21 augustus 2020

18u18 0 Rode Neuzen Dag wil de sociale, mentale en fysieke weerbaarheid van àlle jongeren versterken. Heeft het leven jou op een bepaald moment ferm uitgedaagd? Heb je een getuigenis waarmee je leeftijdsgenoten wil aanmoedigen? Ben je als persoon veranderd door iets wat je meegemaakt hebt en wil je met jouw verhaal anderen inspireren? Sharing is caring geldt zeker ook hier.

Daarom zouden we heel blij zijn als je even de tijd nam om je verhaal neer te pennen en door te sturen via de website van Rode Neuzen Dag.

Goed om te weten: wij behandelen alles wat je schrijft vertrouwelijk. Geen zorgen dus dat jij plots jouw verhaal ziet verschijnen zonder dat je er ons de toestemming voor gaf. Je hoort snel van ons!

Doe hier jouw verhaal via het online formulier.