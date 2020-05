Rode Kruis zoekt meer plasma van genezen coronamannen SVM

12 mei 2020

16u26

Bron: Belga 3 Rode Kruis-Vlaanderen lanceert een tweede oproep naar mannen die het coronavirus hebben doorgemaakt om plasma te doneren. Het plasma zal gebruikt worden voor een klinische studie die uitzoekt of plasma kan ingezet worden bij het genezingsproces van coronapatiënten of zorgen voor betere immuniteit bij zorgverleners.



Begin april deed Rode Kruis-Vlaanderen een oproep naar mannen die het coronavirus doormaakten, en intussen genezen waren. De organisatie vroeg die mannen om zich te registreren voor een speciale bloedplasmadonatie voor een klinische studie naar convalescent plasma die UZ Leuven wil uitvoeren. Die studie wil uittesten of het geven van antistoffen uit plasma van genezen patiënten in een vroeg stadium ertoe leidt dat er minder zieke coronapatiënten zijn die beademing nodig hebben.

"Plasmatransfusie is een beloftevolle therapie voor Covid-19-patiënten en kan op korte tijd beschikbaar worden voor een grote groep patiënten in heel Europa", zegt professor Geert Meyfroidt als nationaal coördinator van de plasmastudie. "Er zijn echter nog heel wat wetenschappelijke vragen over convalescent plasma. Daarom is gefundeerd en goed voorbereid wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk. Onze buurlanden doen gelijkaardige studies en op Europees niveau plannen we om de studies op dezelfde manier uit te voeren en de resultaten gezamenlijk te analyseren.”

359 kandidaten

Er zijn zo'n 1.300 plasmaproducten nodig om de studie goed te kunnen uitvoeren, dus zijn ook meer donoren nodig. Tot nu toe stelden 359 mannen zich kandidaat, 76 onder hen komen in aanmerking om effectief plasma te doneren voor de studie. "In de eerste plaats wordt een telefonische pre-screening gehouden. Er zal onder andere gepeild worden naar de bewezen besmetting met het coronavirus”, zegt woordvoerder Ine Tassignon.

“Kandidaten die die eerste selectie positief doorstaan, worden uitgenodigd in een donorcentrum om stalen te doneren. Pas als blijkt dat het plasma van de kandidaat-donor voldoende antistoffen tegen het coronavirus bevat, komt hij in aanmerking om effectief plasma te doneren."

Registratie

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert daarom opnieuw een oproep naar mannen die het coronavirus bewezen hebben doorgemaakt (en dus getest werden), en ondertussen genezen zijn. Zij kunnen zich hier registreren.

Voor plasmadonatie in het kader van deze studie komen alleen mannen in aanmerking. Vrouwen kunnen niet deelnemen vanwege het risico op ongewenste immuunreacties door antistoffen die voorkomen bij diegenen die - al dan niet bewust - een zwangerschap doormaakten.

