Rode Kruis zoekt dringend plasmadonoren: patiënt moet elke dag meer dan 10 zakjes plasma krijgen

31 januari 2018

15u23

Het Rode Kruis roept mensen op om plasma te doneren, omdat er een patiënt in ons land is die nú elke 14 dag zakjes plasma toegediend moet krijgen om in leven te blijven. "Om privacyredenen kunnen we geen details geven", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. "Maar we vragen wel dat mensen die willen helpen zo snel mogelijk een afspraak maken in een donorcentra."

In januari werd Nicole Griffes (59) uit Rotselaar nog het gezicht van de campagne van het Rode Kruis. Afgelopen zomer had ze liefst 56 dagen plasma nodig, in totaal 896 zakjes.

Ook nu ondergaat andere patiënt een plasmawissel. Hij/zij heeft +10 zakjes plasma per dag nodig om te overleven. Er zijn dus véél donaties - vooral van donoren met bloedgroep B - nodig om deze patiënt er bovenop te helpen.