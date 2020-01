Exclusief voor abonnees Rode Kruis zoekt 42.857 extra bloeddonoren: recordhouder Rit ging al meer dan 830 (!) keer doneren Sven Ponsaerts

21 januari 2020

20u01 0 Rode Kruis-Vlaanderen is op zoek naar vers bloed, letterlijk. Om de bloedvoorraad op peil te houden, wil het binnen een jaar graag zo’n 43.000 nieuwe bloeddonoren in haar bestand. En die mogen best van hetzelfde kaliber als Rit Elst zijn. Met 830 donaties is zij dé recordhouder onder de nog actieve donoren. Ze hielp daarmee al zo’n 2.500 medemensen.

Vorig jaar doneerden 171.429 Vlamingen, ofwel 3 procent van de bevolking, bloed, plasma of bloedplaatjes. Dat aantal wil Rode Kruis-Vlaanderen met de campagne ‘Ons dorp geeft’ tegen binnen precies een jaar graag optrekken naar 4 procent, ofwel 214.286 donoren. “De uitbreiding is nodig om de bloedvoorraad op peil te kunnen houden. Want er vallen altijd wel donoren weg”, aldus het Rode Kruis.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis