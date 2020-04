Rode Kruis waarschuwt voor valse mails met vraag om geld: “Ga er zeker niet op in” HR

27 april 2020

21u20

Bron: Belga 9 Oplichting De voorbije dagen doen heel wat valse mails de ronde waarin Rode Kruis Vlaanderen zou oproepen tot gelddonaties. “Die mails zijn vals, wij zijn ervan op de hoogte en vragen mensen zeker niet op de vraag tot donatie in te gaan”, klinkt het.

Een mail afkomstig van rodekruisvlaanderen@update.be doet al enkele dagen de ronde. Daarin wordt door middel van een donatiebutton gevraagd om geld te storten. De mail is niet afkomstig van Rode Kruis-Vlaanderen.



“We merken jammer genoeg de afgelopen weken wel meer van dit soort mails op”, bevestigt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Wij raden mensen aan er zeker niet op in te gaan. Wie dat wel heeft gedaan, dient best klacht in tegen onbekenden bij de politie. Via onze eigen kanalen hebben we meteen laten weten dat dit om een valse e-mail gaat. We hopen dat de boodschap zo verspreid geraakt en mensen niet in de val trappen.”



Wie een valse mail opmerkt, kan steeds via het info-adres van Rode Kruis-Vlaanderen melding maken en wordt ook aangeraden Safe On Web te contacteren. Rode Kruis vraagt in e-mails nooit via een button om geld.

Derde keer

Sinds het begin van de coronacrisis werd Rode Kruis-Vlaanderen al drie keer slachtoffer van oplichters. Op 10 maart werd een melding gedaan van vrijwilligers die deur-aan-deur gingen met de vraag om sponsoring aan het Rode Kruis. Die mensen waren op geen enkele manier verbonden met Rode Kruis-Vlaanderen. Drie dagen laten dook een sms-actie op waarin opgeroepen werd om Rode Kruis-Vlaanderen te steunen in haar wereldwijde strijd tegen de crisis. “Ook die sms was niet met onze organisatie gelinkt”, zegt Tassignon.

Vorige week was er dan plots de phishingmail. Met die vorm van oplichting trachten cybercriminelen toegang te krijgen tot bankgegevens van slachtoffers waarna hun rekening wordt geplunderd.

De juridische dienst van Rode Kruis-Vlaanderen bekijkt wat er gedaan kan worden tegen de daders.

