Rode Kruis waarschuwt opnieuw voor valse e-mails met donatiebutton: “Klik zeker niet op deze mails” HLA

24 mei 2020

20u19

Bron: Facebook 45 Een mail afkomstig van rodekruisvlaanderen@update.be doet al enkele weken de ronde. Daarin wordt door middel van een donatiebutton gevraagd om geld te storten. De mail is niet afkomstig van Rode Kruis-Vlaanderen, meldt de organisatie opnieuw op Facebook.

Eind april waarschuwde het Rode Kruis voor het eerst voor deze pishingberichten. “Wij raden mensen aan er zeker niet op in te gaan”, zei Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen toen. “Wie dat wel heeft gedaan, dient best klacht in tegen onbekenden bij de politie. Via onze eigen kanalen hebben we meteen laten weten dat dit om een valse e-mail gaat. We hopen dat de boodschap zo verspreid geraakt en mensen niet in de val trappen.”

De valse mails worden verstuurd door het emailadres rodekruisvlaanderen@update.be en vermelden het fysieke adres Avenue Franklin 5b in Waver. “Beide adressen zijn niet aan onze organisatie gelinkt”, klinkt het. Wie een valse mail opmerkt, kan steeds via het info-adres van Rode Kruis-Vlaanderen melding maken en wordt ook aangeraden Safe On Web te contacteren. Rode Kruis vraagt in e-mails nooit via een button om geld.



