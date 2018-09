Rode Kruis-Vlaanderen leert kinderen hoe ze 112 moeten bellen: "Ook zij kunnen levens redden" AW

07 september 2018

15u08

Bron: Belga 1 Morgen, op Wereld Eerste Hulp Dag, lanceert Rode Kruis-Vlaanderen een actie om kinderen tussen zes en tien jaar te leren hoe ze op een correcte manier de hulpdiensten moeten bellen. Samen met de dienst 112 ontwikkelde de organisatie een lespakket.

Rode Kruis-Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen zelfredzaam maken. Volgens de organisatie kunnen jonge kinderen ook hulp bieden in het geval van nood, als een ouder bijvoorbeeld van de trap is gevallen of een grootouder onwel wordt. "Dankzij de initiatie zullen de kinderen in staat zijn om zelfstandig het noodnummer te bellen en op de juiste manier de nodige informatie te verstrekken", stelt het Rode Kruis-Vlaanderen in een persbericht.



"We zijn verheugd om met Rode Kruis-Vlaanderen samen te werken om kinderen te blijven opvoeden. Ook zij kunnen levens redden", verklaart Erwin Hertens, directeur van 112.

Leerkrachten kunnen het pakket gratis downloaden op de website jeugdrodekruis.be. Ook ouders kunnen er online met hun kinderen aan de slag.

De ernst inschatten met behulp van tekeningen

Om de actie bekend te maken, zullen vrijwilligers zaterdag op verschillende plaatsen kinderen zelf de hulpdiensten leren bellen. "Aan de hand van enkele speciaal ontworpen tekeningen zullen de kinderen zelf leren inschatten wat er aan de hand is en wanneer ze zeker 112 moeten bellen. Dit is een eerste stap in het zelfredzaam maken van kinderen", licht Aurélie Hombroukx van Rode Kruis-Vlaanderen toe. "Tijdens de activiteiten van onze jeugdbeweging komt dit ook aan bod. Jeugd Rode Kruis heeft daarnaast nog een ruim aanbod aan eerstehulpinitiaties en -cursussen voor alle leeftijden, waarbij kinderen zich verder kunnen specialiseren in het verlenen van eerste hulp."

Het Jeugd Rode Kruis zal aanwezig zijn op het VIStival in Oostende, de Kids Play de Sterre in Gent, Ring Shopping in Kortrijk, het Martelarenplein in Leuven en Plopsa Indoor in Hasselt.