Rode Kruis Vlaanderen: "Geen weet van seksueel wangedrag"

22 februari 2018

09u56

Bij Rode Kruis Vlaanderen heeft men geen weet van meldingen over mogelijk seksueel wangedrag van medewerkers. Dat heeft de medische hulporganisatie vandaag laten weten.

In de nasleep van de berichten over seksueel misbruik bij hulporganisaties kwam gisteren ook het Rode Kruis in opspraak. De aanleiding daarvoor was een Facebookpagina voor (oud-)medewerkers van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC). Daarop doen mensen hun beklag over wantoestanden die binnen de organisatie hebben plaatsgevonden.

Rode Kruis Vlaanderen zegt echter geen weet te hebben van misbruiken door zijn medewerkers. "Er is geen enkele officiële melding geweest bij onze projecten in partnerlanden. Maar we hebben ook maar een twintigtal buitenlandse délégués, wat slechts een beperkt aantal is", zegt woordvoerster An Luyten. "Ook op binnenlands vlak hebben we, toch zeker in de recente geschiedenis, geen weet van meldingen."

Over de berichten over wantoestanden bij het ICRC kan Rode Kruis Vlaanderen niets zeggen. De Vlaamse afdeling van het Rode Kruis valt namelijk onder IFRC (Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen). De werking van Rode Kruis Vlaanderen staat dus los van die van het ICRC, dat tussenkomt bij internationale rampen en conflicten.