Rode Kruis Vlaanderen doet oproep om te doneren aan slachtoffers van explosie Beiroet kg

05 augustus 2020

14u59 48 Na de zware explosie in Beiroet gisterenavond, roept het Rode Kruis Vlaanderen op om een donatie te doen om de slachtoffers te helpen. De ramp heeft het leven gekost aan zeker 100 mensen, terwijl nog eens 4.000 personen gewond raakten. Honderdduizenden anderen werden dakloos.

De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis was snel na de ramp aanwezig met meer dan 75 ambulances en 375 verpleegkundigen om eerste hulp te verlenen. Daarnaast zijn er speciale posten opgezet voor mensen die niet in het ziekenhuis terechtkunnen, maar wel gewond zijn geraakt.

Het Vlaamse Rode Kuis heeft nu een online portaal beschikbaar gemaakt om een donatie te doen aan de slachtoffers. Bij een donatie kan je zelf bepalen hoeveel euro je schenkt, of kan je kiezen uit vastgelegde bedragen. Zo kan je met 24 euro al het equivalent van 15.000 liter drinkwater doneren, met 42 euro een voedselpakket voor een gezin schenken of met 52 euro de verzorging voor tien mensen binnen een eerstehulppost sponsoren. Doe hier een gift.



Humanitaire ramp

De explosie in Beiroet kan uitdraaien op een humanitaire ramp voor het hele land. Libanon verkeert al sinds eind vorig jaar in een zware economische crisis, en de coronapandemie van de jongste maanden maakte de situatie nog erger. Voedselprijzen stegen met meer dan 169 procent door hyperinflatie, zo’n 45 procent van de Libanese bevolking is werkloos. De voorbije maanden waren er meermaals straatprotesten tegen de heersende politieke elite.



Door de verwoesting van de haven dreigt nu ook de import van vitale levensmiddelen als graan of brandstoffen stil te vallen. Libanon importeert maar liefst 80 procent van alle tarwe die het nodig heeft, onder meer voor brood, een essentieel onderdeel van een Libanese maaltijd. Het overgrote deel van de tarwe werd in de haven opgeslagen, maar dat is nu onbruikbaar.