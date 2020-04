Rode Kruis verdeelt mondmaskers bij mensen met beperking die thuis wonen AH

17 april 2020

11u53

Bron: Belga 28 Rode Kruis-Vlaanderen gaat pakketten met mondmaskers verdelen aan personen met een beperking, die thuis wonen. Dat doet de organisatie op vraag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Rode Kruisvrijwilligers zullen over heel Vlaanderen zo'n 2.500 pakketten verdelen.

Personen met een beperking die thuis wonen en assistentie krijgen, worden aanzien als thuis-werkgevers. Dat maakt dat ook zij verplicht zijn hun werknemers - de zorg verlenende assistenten - te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het coronavirus. De pakketten bevatten twintig mondmaskers.

Uiteraard moeten de hand- en hoesthygiënemaatregelen en de afstandsmaatregel in de eerste plaats gerespecteerd worden, maar wanneer de situatie dat niet toelaat kunnen deze maskers ingezet worden. “Mondmaskers zijn nog steeds een schaars product, dus we benadrukken dat men er omzichtig mee moet omgaan”, stelt Karina De Beule, woordvoerder van het VAPH. “Onze cliënten krijgen dan ook duidelijke instructies over hoe en wanneer die mondmaskers te gebruiken.”

Vrijwilligers

Rode Kruis-Vlaanderen schakelt een honderdtal vrijwilligers in, die vanaf morgen zaterdag op pad gaan om de mondmaskers, die het VAPH ter beschikking stelt aan huis te bedelen.

“Vanuit Vlaanderen stellen we deze mondmaskers ter beschikking. Ik ben heel dankbaar dat het VAPH en Rode Kruis-Vlaanderen de handen in elkaar slaan om die te verdelen over heel Vlaanderen. We blijven investeren in de aankoop van mondmaskers, om het terrein voort te kunnen bevoorraden”, aldus Vlaams minister Wouter Beke.

De Rode Kruisvrijwilligers zullen duidelijk herkenbaar zijn door de werkpakken die ze dragen.