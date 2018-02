Rode Kruis vangt kamperende ouders aan basisschool in Grimbergen op ep

28 februari 2018

16u11

Bron: belga 1 De lokale afdeling van het Rode Kruis van Grimbergen stelt sinds maandag haar mobiele hulppost ter beschikking van de tientallen ouders die sinds dit weekend kamperen aan de vrije basisschool Prinsenhof om hun kinderen op 1 maart te kunnen inschrijven. De directie van de school laat de ouders - sinds maandag - enkel 's nachts toe in de verwarmde refter.

De vrijwilligers van het Rode Kruis bouwden voor de gelegenheid hun mobiele hulppost om tot een lokaal dat verwarmd wordt met een microgolf. De ouders kunnen er een tijdlang beschutting zoeken tegen de vrieskou. Er is plaats voor een twaalftal personen. Het Rode Kruis biedt de ouders ook een warm drankje aan.

In Grimbergen kamperen ouders momenteel aan twee basisscholen.

In de andere basisschool kunnen ouders wel continu binnen het schoolgebouw verblijven. Ook op enkele andere plaatsen in de regio kamperen ouders momenteel om er zeker van te zijn dat hun kinderen kunnen worden ingeschreven. Dat is onder meer het geval in Wemmel, Steenokkerzeel en Vilvoorde.