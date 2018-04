Rode Kruis-stickers gekocht? Hier gaat jouw geld naartoe Rob Van herck

19 april 2018

17u34

Bron: VTM NIEUWS 1 Vanaf vandaag bemannen 13.000 vrijwilligers van Rode Kruis Vlaanderen opnieuw de kruispunten in ons gewest, om stickers te verkopen. Het concept is intussen duidelijk: voor vijf euro per sticker steun je het goede doel. Maar wat houdt dat goede doel exact in, wat gebeurt er met het geld dat je aan die sticker geeft?

De opbrengst van de actie gaat naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis, legde woordvoerster An Luyten vanmorgen uit bij Qmusic. "Met jouw vijf euro kan de afdeling in je buurt bijvoorbeeld een nieuwe ambulance kopen. Of nieuwe reanimatiepoppen om gratis reanimatielessen voor de inwoners van jouw gemeente te geven", zegt Luyten. Of, stel dat je meedoet aan een loopwedstrijd in je buurt en je enkel verzwikt. "Dan hoef je niet te betalen voor de windel die rond je enkel wordt gedaan."

Vorig jaar verkocht Rode Kruis Vlaanderen 650.000 stickers. Ze hopen dat er dat dit jaar nog meer zijn. Het goede weer zou daar wel eens een handje kunnen bij helpen. "Door het goede weer hebben onze vrijwilligers natuurlijk zin om op straat te gaan staan. En geef toe: we zijn toch allemaal veel beter gezind als het goed weer is", besluit Luyten.