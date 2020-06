Rode Kruis probeert gerust te stellen: “Bloedgroep A geen oorzaak van ernstig ziekteverloop bij corona” ADN

19 juni 2020

10u04

Bron: Belga 0 Rode Kruis-Vlaanderen nuanceert het onderzoek waaruit blijkt dat mensen met bloedgroep A ernstigere symptomen vertonen bij besmetting met corona dan mensen met een andere bloedgroep. "Genetische factoren zoals bloedgroep spelen zeker een rol maar zijn zeker niet de enige factoren die bepalend zijn voor het ziekteverloop", klinkt het.



Een internationaal team van wetenschappers onderzocht welke genetische factoren vaker voorkomen bij gehospitaliseerde COVID-patiënten met ademhalingsproblemen. Zij ontdekten dat er bij de patiëntengroep met ernstige symptomen in verhouding meer mensen met bloedgroep A (45 procent) voorkomen dan in de algemene bevolking. Voor personen met bloedgroep O is het omgekeerd: zij lopen 35 procent minder risico.

"Dit betekent nochtans niet dat geconcludeerd mag worden dat het hebben van bloedgroep A de oorzaak is van een ernstig ziekteverloop", nuanceert Nena Testelmans, interne wetenschapsjournaliste bij Rode Kruis-Vlaanderen, de resultaten.



De studie onderzocht het DNA-profiel van meer dan 1.500 gehospitaliseerde COVID-patiënten met ademhalingsproblemen uit Spanje en Italië en vergeleek het met dat van 2.200 gezonde mensen die zich vrijwillig lieten onderzoeken. Zo konden ze nagaan of er genetische factoren zijn die bij ernstig zieke patiënten significant vaker voorkomen. Bloedgroep is slechts één van die factoren.

‘Geen reden tot paniek’

"De onderzoeksresultaten nuanceren doen we om iedereen gerust te stellen en we willen daarmee ook benadrukken dat er geen reden is tot paniek", zegt Testelmans.

"Het is niet omdat je bloedgroep A hebt, dat je in het ziekenhuis zal belanden met ernstige ademhalingsproblemen eens je besmet geraakt met het coronavirus. Het is zelfs helemaal (nog) niet zeker dat je bloedgroep een impact heeft op het ziekteverloop wanneer je besmet bent én bovendien zijn er nog veel meer andere factoren die dat verloop mee bepalen. Verder onderzoek is nodig om aan te tonen in welke mate je bloedgroep een rol speelt in het coronaverhaal en hoe dat precies komt", besluit ze.

