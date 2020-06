Rode Kruis past EHBO-richtlijnen aan aan coronamaatregelen SPS

Bron: Belga 0 De verplichte sociale afstand die mensen door de coronacrisis moeten respecteren, werpt heel wat vragen op omtrent Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). De principes en richtlijnen van de Belgische Reanimatieraad (BRC) zijn aangepast en houden rekening met de geldende coronamaatregelen. Rode Kruis-Vlaanderen wijst op een aantal belangrijke zaken die een niet-geschoolde hulpverlener kan doen, zodat het slachtoffer zeker niet aan zijn of haar lot wordt overgelaten.

Rode Kruis-Vlaanderen wil mensen met enkele eenvoudige richtlijnen duidelijk maken hoe ze toch anderen in nood kunnen helpen zonder hun eigen gezondheid in gevaar te brengen. "Eerste hulp of reanimatie mag niet worden gestart als de veiligheid van de eerstehulpverlener niet voldoende gegarandeerd kan worden", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Aangezien niet geweten is of het slachtoffer besmet is met het coronavirus, moet er heel voorzichtig gehandeld worden en gelden er strikte regels over het toedienen van eerste hulp."

Algemeen raadt de aangepaste richtlijn hulpverleners aan om niet dichter dan anderhalve meter bij het slachtoffer te komen. "De kans is dezer dagen groot dat je - ook als niet-professionele hulpverlener - een mondmasker bij de hand hebt wanneer je iemand tegenkomt die hulp nodig heeft", zegt Tassignon. "Maar wanneer dat toch niet het geval zou zijn, dan betekent dat in geen geval dat je het slachtoffer gewoon aan zijn lot moet overlaten. Er zijn wel degelijk dingen die je kán doen". In dat geval kan er hulp vanop afstand gegeven worden, door het slachtoffer aanwijzingen te geven over hoe hij/zij zichzelf kan helpen. De hulpdiensten verwittigen via 112 kan uiteraard ook, als dat nodig is. Daarnaast kan een familielid of vriend verwittigd worden die tot de persoonlijke bubbel van het slachtoffer behoort. Tot slot is het zeer belangrijk het slachtoffer gerust te stellen en bij hem/haar te blijven tot er hulp komt.

Alleen wanneer er een levensreddende handeling, zoals bijvoorbeeld een reanimatie, uitgevoerd moet worden, kan de hulpverlener dichterbij het slachtoffer komen. In dat geval wordt ten stelligste aangeraden om als hulpverlener zelf een mondmasker en wegwerphandschoenen te dragen én de neus en mond van het slachtoffer af te dekken met een doek of kledingstuk. Zo wordt vermeden dat de hulpverlener rechtstreeks in contact komt met kleine partikels uit de luchtwegen die vrijkomen bij het uitvoeren van borstcompressies. Als niet-geschoolde hulpverlener een beademing uitvoeren, wordt uit veiligheidsoverwegingen sterk afgeraden, tenzij de persoon tot je persoonlijke bubbel behoort.

