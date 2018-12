Rode Kruis opent nieuw opvangcentrum voor daklozen in Brussel ttr

10 december 2018

17u49

Bron: belga 1 Het Rode Kruis opende afgelopen weekend een nieuw opvangcentrum voor daklozen in de buurt van het metrostation Maalbeek. Dat schrijft Bruzz en wordt aan Belga bevestigd door het Rode Kruis. Momenteel is er plaats voor 75 personen, maar dat wordt binnenkort opgetrokken naar 250 plaatsen.

Het nieuwe centrum, in een leegstand gebouw van de Regie der Gebouwen, ligt in de Trierstraat 82 nabij het metrostation Maalbeek. Op dit moment kunnen er 75 daklozen worden opgevangen, maar de verschillende partners brengen momenteel alles in gereedheid om tegen het einde van het jaar een capaciteit van 250 mensen aan te kunnen.



Het gaat hier om tweedelijns winteropvang, waarvoor het Rode Kruis sinds vorig jaar bevoegd is. Dat betekent dat de capaciteit van dit nieuwe centrum pas aangesproken wordt indien de eerstelijns opvang van Samusocial vol zit.

Samusocial activeerde vorige maand het winterplan voor daklozen in Brussel. De organisatie kreeg van het Brussels Gewest het mandaat om 800 extra plaatsen te voorzien, bovenop de 378 reguliere plaatsen die heel het jaar door beschikbaar zijn in haar vier centra (het noodopvangcentrum van het Vestje, het Poincarécentrum, het gezinscentrum van Woluwe en in de MédiHalte).