Rode Kruis ontslaat medewerkster die logo misbruikte dan toch

Rode Kruis-Vlaanderen zet de medewerkster die het logo van de organisatie gebruikte op een pamflet voor een protestactie - en die ook vakbondsafgevaardigde is - toch aan de deur. Dat meldt de organisatie deze avond. Niet wegens dringende reden, zoals door de arbeidsrechtbank afgewezen, maar wel wegens vertrouwensbreuk.

Melissa Cowpe werkte sinds maart 2009 bij het Rode Kruis en is ook afgevaardigde voor de socialistische bediendevakbond BBTK. Ze was aan de slag in het opvangcentrum voor asielzoekers op de Antwerpse Linkeroever, toen ze naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag op 20 juni een pamflet naar alle opvangcentra had verstuurd met een oproep aan haar collega's om deel te nemen aan een betoging in Brussel.

Het pamflet droeg de logo's van zowel het Rode Kruis als Fedasil, waardoor de indruk werd gewekt dat de organisaties haar initiatief ondersteunden.

Het Rode Kruis verweet haar een zware fout te hebben gemaakt en de neutraliteit van de organisatie in het gedrang te hebben laten komen, en startte een ontslagprocedure. Omdat de medewerkster ook vakbondsafgevaardigde is, moest de arbeidsrechtbank van Antwerpen beslissen of ze aan de deur mocht worden gezet.

Die oordeelde in september echter dat het om een eenmalige fout ging, die niet zwaarwichtig was, en dat de medewerkster goede bedoelingen had. Het Rode Kruis ging in beroep, maar de uitspraak werd vandaag bevestigd." Rode Kruis-Vlaanderen zal dit vonnis uiteraard respecteren, maar betreurt het wel", reageert de organisatie, die het daar echter niet bij laat.

Ontslagvergoeding

"De organisatie oordeelt vandaag dat de vertrouwensbreuk tussen de medewerker en Rode Kruis-Vlaanderen zo groot is dat er beslist is om het arbeidscontract van betrokkene toch te beëindigen. Wettelijk mag dat, er dient dan wel een ontslagvergoeding betaald te worden", klinkt het.

Het Rode Kruis wijst erop dat de vergoeding uitbetaald zal worden vanuit de subsidies die het krijgt van de overheid om de opvang van asielzoekers te garanderen. "Aan de fondsen van het publiek die we inzamelen, wordt met andere woorden niet geraakt."