Rode Kruis herdenkt slachtoffers tijdens Last Post: "Jaarlijks sneuvelen er nog 20 hulpverleners" kg

06 mei 2018

11u36

Bron: Belga 6 Het Rode Kruis heeft zaterdag alle medewerkers herdacht die sinds de eerste wereldoorlog gesneuveld zijn. De Last Postceremonie in Ieper stond zaterdagavond in het teken van de hulpverleners. Jaarlijks sneuvelen er 20 hulpverleners in conflictgebieden, vele anderen worden ontvoerd.

"Tijdens de eerste wereldoorlog stierven 864 medewerkers van het Rode Kruis", vertelt Ine Tassignon van het Rode Kruis. "En nu nog sterven jaarlijks 20 hulpverleners tijdens missies op het terrein."

Om alle slachtoffers te herdenken, werd de Last Post zaterdagavond opgedragen aan omgekomen Rode Kruishulpverleners. Meer dan 400 vrijwilligers wandelden van de Grote Markt van Ieper naar de Menenpoort om er hulde te brengen. Philippe Lambrecht, gemeenschapsvoorzitter van het Rode Kruis, legde er samen met een vrijwilliger een krans neer ter nagedachtenis.

Neutraal

"Internationaal humanitair recht stelt dat hulpverleners nooit een doelwit mogen zijn. Wij zijn volledig neutraal. We praten met alle betrokken partijen en nemen nooit standpunten in. Ons embleem, een rood kruis of een rode have maan, staat symbool voor onze neutraliteit" vertelt Ine Tassignon.

Toch wordt die neutraliteit vaak niet gerespecteerd. "Op 21 april overleed een medewerker van het Rode Kruis in Jemen toen zijn voertuig onder vuur werd genomen. Vorige week werd een medewerkster in Somalië ontvoerd", aldus Tassignon.

Medewerkster Gail Van Hoever ervaarde van dichtbij hoe gevaarlijk een humanitaire missie kan zijn. Haar team was in februari op weg naar enkele afgelegen dorpen in Afghanistan. Het gebied was hard getroffen door de sneeuwstorm en de inwoners hadden dringend hulp nodig. Onderweg werd het konvooi in een hinderlaag gelokt. Zes medewerkers werden door gewapende mannen vermoord. Twee anderen werden ontvoerd.

"Dat zijn mensen waarmee je hebt samengewerkt, je ként hen, je bent zelf óók al op die plaatsen geweest. Op zo'n moment komt het geweld wel erg dichtbij", verklaart Van Hoever. Enkele maanden later werd in Noord-Afghanistan een Spaanse fysiotheraeute vermoord door een patiënt in een rolstoel.

#NotATarget

Aanvallen op hulpverleners vormen een dubbele catastrofe. Niet alleen de hulpverleners en hun team worden erdoor getroffen, maar vaak betekent het ook dat de missie wordt opgeschort. Hierdoor heeft de bevolking geen toegang meer tot medische en andere hulp.

Daarom lanceert het Internationale Rode Kruis op dinsdag 8 mei de campagne #NotATarget. Die dag is de Internationale Rodekruisdag. Wereldwijd vragen Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen die dag extra aandacht voor het beschermen van hulpverleners tijdens gewapende conflicten.

Om hun werk veilig te kunnen doen is het cruciaal dat alle partijen de neutraliteit van het ICRC, de internationale tak van het Rode Kruis, respecteren. "We kiezen geen kant, wij willen gewoon helpen", zegt Van Hoever. "Maar toch heb ik het gevoel dat het de laatste jaren erger wordt. We zijn nog niet bekomen van de ene aanslag, en er is alweer een andere. Toch blijven we verder doen, ondanks alle gevaar. Want het is geen keuze, het is een roeping."