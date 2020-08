Exclusief voor abonnees

Rode Kruis heeft dringend bloedplaatjes nodig: “Het idee dat Mila kan sterven door tekort aan donoren: ondraaglijk”

Sabine Vermeiren

03 augustus 2020

05u30

2

Er dreigt in Vlaanderen, als gevolg van een verminderde opkomst in donorcentra, een dramatisch tekort aan bloedplaatjes. Loopt dat tekort nog op, dan komen ziekenhuizen in de problemen en moeten er ingrepen worden geschrapt. Bloedplaatjes zijn levensreddend, bijvoorbeeld voor Mila (4). Mama Wendy: "Zonder bloedplaatjes kan mijn dochter sterven."