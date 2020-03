Rode Kruis: “Bloedvoorraad nog voldoende, maar blijf zeker doneren" ttr

17 maart 2020

13u14

Bron: belga 2 Het Rode Kruis deed vrijdag een oproep aan bloeddonoren om zeker te blijven doneren, en die werd goed opgevolgd. Het afgelopen weekend kwamen drie keer meer donoren langs tegenover een gewone zaterdagopening. Toch roept Rode Kruis Vlaanderen op om zeker te blijven doneren, want door het annuleren van enkele grote inzamelmomenten zal de aanvoer de komende weken toch slinken.

Vorige week merkte Rode Kruis Vlaanderen een daling van 15 procent in haar aantal donaties in het begin van de week tot zelfs 20 procent op vrijdag. Daarom werd een grote mediacampagne gelanceerd die haar vruchten afwierp. "Dit weekend hadden we een zaterdagopening die al langer voorzien was, en we merkten dat drie keer meer donoren langskwamen. Dat doet deugd", zegt woordvoerster Ine Tassignon. "We kunnen donoren ook geruststellen: alles gebeurt bij ons nog steeds in een zeer veilige omgeving. Wij zijn perfect in staat om alle maatregelen van de regering wat betreft nies-en hoesthygiëne en afstand tot anderen na te leven. Donoren die zich niet ziek voelen, zijn dus nog steeds van harte welkom."

De komende weken stonden enkele grote inzamelmomenten gepland die wel dreigen weg te vallen. "Enkele bedrijven hadden een inzamelmoment maar dat werd geannuleerd, omdat de bedrijven gesloten zijn. In Leuven is er deze week Bloedserieus, waarbij zo'n 4.000 studenten zouden doneren, maar doordat die allemaal thuis zitten, vrezen we dat er slechts een 150-tal zullen opdagen", zegt Tassignon.

"Voorlopig is onze bloedvoorraad voldoende, maar om dat ook in de toekomst zo te houden vragen we mensen hun gewone donorritme aan te houden, dus om de 62 dagen zijn ze hier welkom. Kom zeker niet allemaal vandaag, maar spreid uw donatie.”

