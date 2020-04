Rode Kruis annuleert jaarlijkse stickeractie SPS

10 april 2020

20u59

Bron: Belga 3 De stickeractie van het Rode Kruis, die jaarlijks goed is voor meer dan drie miljoen euro aan opbrengsten die rechtstreeks naar de lokale afdelingen gaan, wordt dit jaar geannuleerd. Rode Kruis Vlaanderen bekijkt hoe ze haar lokale afdelingen alsnog dit financiële duwtje in de rug kan geven.

Normaal zouden de stickers verkocht worden vanaf 23 april tot en met 7 mei, maar door de coronamaatregelen kunnen de vrijwilligers niet aan kruispunten of supermarkten gaan staan om de stickers te verkopen. Dat de stickeractie dit jaar een ander verloop zou kennen, was al een tijdje duidelijk maar doordat er nog onduidelijkheid is over de duur van de maatregelen, en vrijwilligers die niet kunnen naleven als ze aan kruispunten of supermarkten gaan staan, werd vanavond besloten de actie niet te laten doorgaan.

Rode Kruis Vlaanderen bekijkt wel alternatieven om de fondsenwerving voor de lokale afdelingen toch te kunnen garanderen. "Wij willen onze lokale afdelingen absoluut blijven ondersteunen, zij zijn het kloppend hart van onze werking", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. "We bekijken hoe we dit enorme inkomstenverlies kunnen beperken, het voortbestaan van onze lokale afdelingen is echt zeer belangrijk voor ons." Vorig jaar werden 660.000 stickers verkocht, goed voor ruim drie miljoen euro aan inkomsten die rechtstreeks naar de lokale afdelingen vloeien.

800.000 stickers

Rode Kruis Vlaanderen was meer dan ooit actief de afgelopen weken en is in de strijd tegen COVID-19 een partner van de overheid op verschillende vlakken. Vrijwilligers uit de lokale afdelingen helpen bij vervoer van COVID-19-patiënten, triages in ziekenhuizen of huisartsenwachtposten en in woonzorgcentra.

"Zodra er meer duidelijkheid is over de duurtijd van de coronamaatregelen, bekijken we hoe we die financiële steun aan lokale afdeling toch nog kunnen geven", zegt Tassignon. "De 800.000 gedrukte stickers gaan voorlopig niet verloren.”

Dit jaar prijken Suske en Wiske op de sticker. Zij vieren in 2020 hun 75ste verjaardag maar hebben volgens Rode Kruis Vlaanderen ook heel wat overeenkomsten met Rode Kruisvrijwilligers. "Suske helpt iedereen in nood en Wiske heeft naast haar rode strik ook een gouden hart. Lambik zet zich steeds in voor de onderdrukten en Jerom valt niet enkel op door zijn spierbundels, maar ook door zijn onverwoestbare integriteit. En Professor Barabas? Die heeft net als Rode Kruis Vlaanderen het volste vertrouwen in de wetenschap", besluit Tassignon.