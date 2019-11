Robin zat anderhalf uur vast op campus na dreigement: “Nog nooit in mijn leven zo bang geweest” Sven Van Malderen

25 november 2019

18u56

Bron: Sven Van Malderen 0 Robin Van Diest was een van de studenten die na een online dreigbericht vast kwam te zitten op de Universiteit van Antwerpen. Na anderhalf uur kreeg zij de toelating om te vertrekken. Heel wat leerlingen moesten echter nog langer wachten vooraleer ze onder politiebegeleiding de campus mochten verlaten.

“Ik zat vast met nog een aantal medestudenten in gebouw R”, doet Van Diest het verhaal. “Voor de ingang stonden twee politieagenten.”

Intussen deed onder de leerlingen het gerucht de ronde dat professor Guy Hubens een dreigmail ontvangen had. Er werd gewag gemaakt van mensen die op weg waren naar de campus om een aanslag te plegen. “Ook ik heb dat bericht onder ogen gekregen”, bevestigt Van Diest.

Op een bepaald moment kreeg de studente van een schoolverantwoordelijke het signaal dat ze naar buiten mocht, maar na twee minuten stuurde de politie haar weer naar binnen. “We moesten daar blijven tot we definitief groen licht kregen om te vertrekken.”

Toen dat uiteindelijk gebeurde, is ze meteen naar de bushalte gegaan. “We hadden instructies gekregen om zo snel mogelijk de campus te verlaten.”

Engste ooit, hele campus afgesloten, niemand mocht buiten.. Dreigement aan Drie eiken en andere Ua campussen, never been so scared man Robin❦(@ robinvandiest1) link

Van Diest gaf in een tweet aan dat ze nog nooit in haar leven zo bang geweest was. “Ik zat in de tent (het vervangende auditorium; nvdr) toen we voor het eerst een melding kregen over een mogelijke aanval. De dader hoefde maar één deur te openen om een aula van 200 personen binnen te stappen, dat vond ik best eng.”

“De meeste studenten dachten wel dat het een grap was, maar toch waren we ongerust. Tegenwoordig ben je van niets meer zeker.”