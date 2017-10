Roan (20) al bijna week in ziekenhuis na zinloos geweld: "Na die trap zijn de lafaards weggelopen" Andreas De Prycker

De 20-jarige Grimbergenaar Roan De Bruyn ligt al bijna een week in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven nadat hij het slachtoffer werd van zinloos geweld. "Hij werd vorige week woensdag na de Student Kick-Off omstreeks 23.15 uur door een groepje van zes toegetakeld toen hij op de kruising tussen de Parkstraat en de Naamsestraat aan het wandelen was. Daardoor heeft hij letsels aan kaak, oog, schedel en oor overgehouden", vertelt zijn 22-jarige broer Driss. De politie is op zoek naar de daders.

"Mijn broer was woensdagavond, zo rond 23.10 uur, met een vriend aan het wandelen in de buurt van de Parkstraat. Zij waren naar de Student Kick-Off geweest en waren daarna wat spullen vergeten in het stadspark en wilden die nog gaan terughalen. Toen ze aan het stadspark waren, stonden ze voor een gesloten poort. Daarop wandelden ze terug naar de Parkstraat. Tegelijk zongen ze wat studentikoze liederen."

"Een groepje van zes had hier commentaar op. 'Wij mogen toch zingen', antwoordden mijn broer en zijn kameraad. Daarop werd de vriend van Roan aangevallen. Hij kreeg een tik op zijn oog en heeft ondertussen een gezwollen oogkas. Toen mijn broer wilde tussenkomen, vroegen ze of hij een vriend was van die kerel die ze net een tik hadden verkocht. Toen dat het geval bleek te zijn, kreeg mijn broer een trap in het aangezicht. Na die trap zijn die lafaards weggelopen. Roan is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht", zo klinkt het bij Driss De Bruyn, de broer van het slachtoffer.

Vergoeding voor gouden tip

Roan verblijft momenteel nog altijd in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Daar zit hij ondertussen al een kleine week. "Momenteel is hij stabiel. Maar hij heeft letsels aan kaak, oog, schedel en oor overgehouden. Zoiets mag niet ongestraft gebeuren. Mocht er iemand woensdagavond tussen 23.10 en 23.30 uur in de buurt van de Parkstraat en de Naamsestraat iets gezien hebben of meer informatie hebben omtrent de daders mag die het mij altijd laten weten. De dader zou een blonde jongeman van 1,90 meter zijn en begaan zijn met MMA-vechten. Degene die ons tot bij de daders brengt, zal zich aan een vergoeding mogen verwachten", vertelt Driss.

Politie op zoek naar daders

"Ik kan bevestigen dat er een klacht loopt tegen onbekenden", vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. "Die man zou een stamp tegen zijn lip gekregen hebben. Daarna viel hij met zijn hoofd op de grond en zou hij met de ambulance meegenomen zijn. Toen onze manschappen ter plaatse waren, waren de daders al lang spoorloos. We onderzoeken nog of er camerabeelden zijn, maar die kans is klein", aldus Vranckx. Getuigenissen zijn dus welgekomen.

Ook licht geweld aan station

Gisteren zouden er aan het Leuvense station ook twee leerlingen, die op weg naar school waren, aangepakt zijn door een groepje jongeren. De moeder van een van de slachtoffers lanceerde een oproep op Facebook. "Mijn zoon en zijn vriend zijn aan het station in Leuven op een laffe manier door een groepje Tsjetsjenen in mekaar geslagen. Blijkbaar zou het om een wraakactie gaan op willekeurige leerlingen van het VTI Leuven omdat een van die gasten vorig jaar uit school gegooid werd. Dit zinloos geweld is al een tijdje bezig. Directie en politie zijn op de hoogte en hebben al actie ondernomen door politie in burger rond de school te zetten. Spijtig dat ouders en leerlingen niet geïnformeerd werden, zodat de kinderen alerter zouden zijn. Het is geen pretje met je toegetakeld kind op spoed te zitten", klinkt het. De twee gevallen staan naar alle waarschijnlijkheid los van elkaar.