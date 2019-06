RIZIV ontdekte 87 fraudezaken in gezondheidszorg in 2018 AW

Bron: Belga 0 De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV heeft vorig jaar 87 fraudezaken in de gezondheidssector ontdekt. Er waren hierbij onder meer 32 verpleegkundigen betrokken, tien kinesitherapeuten, zeven instellingen, zeven tandartsen en twee huisartsen.

Hierbij werd 4,5 miljoen euro ten laste gelegd, waarvan inmiddels 2,01 miljoen euro vrijwillig betaald is. Dat antwoordt minister van Sociale Zaken Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Nathalie Muylle (CD&V).



In 2017 werden bij 575 controleonderzoeken 97 frauduleuze zaken opgespoord. Toen ging het onder meer om 33 thuisverpleegkundigen, 23 huisartsen en specialisten en zes instellingen (ziekenhuizen). In 35 gevallen diende een administratieve procedure te worden opgestart, die in 17 gevallen nog lopende is. In de 18 afgesloten dossiers werd naast het gefraudeerde bedrag voor meer dan 152.000 euro aan administratieve boetes betaald. Deze boetes variëren tussen 50 en 200 procent voor niet-uitgevoerde prestaties en tussen 5 en 150 procent voor niet-conforme prestaties.