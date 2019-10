Riziv keurt gezondheidsbegroting af, regering onthoudt zich bij stemming HAA

21 oktober 2019

18u51

De Algemene Raad van het Riziv heeft de gezondheidsbegroting 2020 afgekeurd. De regering onthield zich, meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Als er ruimte is voor extra investeringen, dan moeten die in de eerste plaats naar de patiënt gaan. En dat was hier niet het geval", aldus de minister.

Van de 21 leden van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) stemden er tien voor en vier tegen. Zes leden onthielden zich, terwijl één lid afwezig was.

De regering onthield zich bij de stemming. "De patiënt staat centraal in onze gezondheidszorg. Dat moet je ook zien in de begroting, en dat was hier te weinig het geval: bijna alle nieuwe investeringen zouden naar structuren en zorginstellingen gaan, bijna geen enkele naar de patiënt zelf", aldus minister De Block. "Zo'n begroting konden en wilden wij niet goedkeuren als regering."

Zo vloeit volgens de minister van de 101 miljoen voorgestelde investeringen slechts 19 miljoen naar de patiënt. "Dat is voor ons te weinig, veel te weinig."

Volgens De Block is het advies dat het Verzekeringscomité voorlegde, wettelijk en budgettair niet in orde. "De opbrengst van maatregelen die geld moeten opbrengen, is erg optimistisch ingeschat en van het nieuw beleid is het onvoldoende of zelfs niet duidelijk hoe dat gefinancierd zal worden", klinkt het in een persbericht. "De Commissie Begrotingscontrole van het Riziv (CBC) had diezelfde vaststelling al gedaan op 9 oktober."

Wetswijzigingen

De Open Vld-minister verwijst daarbij bijvoorbeeld naar een besparing van 57 miljoen die is voorgesteld voor de ziekenhuizen, zonder dat de maatregelen zijn uitgewerkt, of naar 95 miljoen euro besparing op de farma. "Om die besparing te realiseren zijn vóór 1 januari 2020 wetswijzigingen nodig waarvoor het parlementair werk nog moet worden opgestart. Die timing is met andere woorden praktisch bijna onmogelijk", klinkt het.

"In plaats van 95 miljoen euro dreigen die maatregelen 0 euro op te leveren in 2020." Volgens De Block plaatst de budgettaire onzekerheid ook vraagtekens bij investeringen in nieuw beleid. "Want hoe willen we dat nieuw beleid financieren als de maatregelen die geld moeten opbrengen dat niet of onvoldoende doen?"

Daarnaast verhoogde het Verzekeringscomité het begrotingsobjectief en schrapte het de structurele blokkering, terwijl het daar de bevoegdheid niet voor heeft. Die structurele blokkering houdt in dat een deel van de gezondheisbegroting structureel niet mag uitgegeven worden, als gevolg van historische besparingen.

Het Verzekeringscomité, met daarin vertegenwoordigers van zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen, keurde op 7 oktober quasi unaniem een begrotingsvoorstel goed, ter waarde van 27,6 miljard euro.

Bal in kamp van regering

De regering is nu opnieuw aan zet in het begrotingsproces. "Het is aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om een voorstel op te maken en voor te leggen aan de ministerraad", klinkt het bij De Block. "Een timing kunnen we daar op het moment niet op plakken." Volgens de minister kunnen de patiënten, zorginstellingen en zorgverleners op beide oren slapen. "Voor hen verandert er niets. Net als in andere socialezekerheidsbudgetten blijven de uitgaven binnen de gezondheidszorg gewoon doorlopen, ook als er geen begroting is.”